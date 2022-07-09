Sri lanka'da protestocular hükümet binasına girdi

Ekonomik krizin yaşandığı Sri Lanka'da protestocular hükümet binasını bastı. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa kızgın göstericilerin çevrelediği hükümet binasını terk etti. Binlerce öğrenci, Kolombo'da Rajapaksa ve Wickremesinghe'nin istifası talebiyle protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde siyah bayrak taşıyan öğrenciler, "Yeter - şimdi gidin" şeklinde sloganlar attı.

Ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka’nın başkentinde uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen protesto gösterileri düzenleniyor.

AFP haber ajansına konuşan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi Devlet Başkanı Rajapaksa'nın hükümet binasını terk ettiğini belirterek Rajapaksa'nın nerede olduğunun bilinmediğini kaydetti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ile Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin istifası talebiyle başkent Kolombo'da bugün yapılması beklenen geniş çaplı protesto öncesinde önlemler alınarak sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO

Binlerce öğrenci, Kolombo'da Rajapaksa ve Wickremesinghe'nin istifası talebiyle protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde siyah bayrak taşıyan öğrenciler, "Yeter - şimdi gidin" şeklinde sloganlar attı.

20-30 Haziran'da bulundukları Kolombo'da Sri Lankalı yetkililerle görüşen Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti ile Sri Lanka yönetimi arasında "kurtarma paketi"ne ilişkin görüşmeler sürüyor.

Sri Lanka anayasasına göre, kendi rızasıyla istifası etmediği sürece bir devlet başkanının görevden alınması neredeyse imkansız.

TARİHİNİN EN BÜYÜK EKONOMİK KRİZİ

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti. Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekilinin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.