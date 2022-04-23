Sri Lanka'da protestolar devam ediyor

Bağımsızlığını kazandığı 1948'den bu yana en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ve yönetimde bulunan aile üyelerine yönelik protestolar devam ediyor.

Yönetimdeki Rajapaksa ailesinin en güçlü destekçilerinden biri olan Medya Bakanı Nalaka Godahewa da protestocuların yanında olduğunu söyleyerek devlet başkanının kardeşi olan Mahindra Rajapaska'nın istifa etmesini ve geçici bir hükümet kurulmasını istedi. Godahewa istifasını sunduğunu ama devlet başkanının kabul etmediğini söyledi

İki haftadan uzun süredir başkanlık binası dışında kamp kuran protestocuların baskısı sonucu başkan kabinedeki iki kardeşi Chamal, Basil ve yeğeni Namal'ı görevden almıştı. Fakat göstericiler bu adımı yetersiz olduğunu ve gerçek bir değişim istediklerini açıkladı.

Başbakan Mahinda Rajapaksa ise protestocuların geçici bir hükümet kurma çağrılarını reddetti.

Protestocuların geçici hükümet taleplerini reddeden Rajapaksa, "Farklı politikalara sahip insanlar aynı fikirde olmadığında geçici hükümetin ne anlamı var?" dedi.

Rajapaksa, "Bir anlaşma olmalı ama bu mümkün değil. Geçici hükümete ihtiyaç varsa bu yalnızca benim liderliğimde gerçekleşmeli." diye konuştu.

Ülkedeki ekonomik krize değinen Rajapaksa, "İnsanların ekonomik krizle yüzleşmeleri için sabretmeleri gerekiyor. Görüşmek istemiyorlarsa protestolara devam edebilirler." ifadesini kullandı.

Rajapaksa, istifa talepleri hakkında kişisel olarak bir duyum almadığını belirterek, "İstifama dair talepler varsa bile bunlar çoğunluktan değil, ülkenin siyasi tarihini bilmeyen azınlık bir gruptan olacaktır." diye konuştu.

Rajapaksa, 13 Nisan'da ülkenin sorunlarına dair çözüm önerilerini dinlemek üzere protestocuları görüşmeye davet etmişti.

Kaynak: Euronews