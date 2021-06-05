Sri Lanka'da sel felaketi

Doğal Afet Yönetim Merkezi Sözcüsü Pradeep Kodippili, Sri Lanka'da 3 Haziran’dan bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Sellerde 500’e yakın evin zarar gördüğünü ifade eden Kodippili, 5 binden fazla kişinin güvenli bölgelere sevk edildiğini belirtti.

Ülkede, sular altında kalan yollar nedeniyle birçok bölgede ulaşımın aksadığı ifade edildi.