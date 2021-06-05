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Sri Lanka'da sel felaketi

Aldığı yağışlarla ile doğal afetlerin sık sık yaşandığı Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da yağışlar sel felaketine neden oldu. Bölgede ölü ve yaralılar bulunuyor.

Asya 05.06.2021, 11:29
Sri Lanka'da sel felaketi

Doğal Afet Yönetim Merkezi Sözcüsü Pradeep Kodippili, Sri Lanka'da 3 Haziran’dan bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Sellerde 500’e yakın evin zarar gördüğünü ifade eden Kodippili, 5 binden fazla kişinin güvenli bölgelere sevk edildiğini belirtti.

Ülkede, sular altında kalan yollar nedeniyle birçok bölgede ulaşımın aksadığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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#sri lanka #sel
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