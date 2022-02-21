Sri Lanka, İngiltere'den ithal edilen on binlerce tonluk yasa dışı biyolojik atığı geri gönderdi

Güney Asya ülkesi Sri Lanka İngiltere'den ithal edilen yasa dışı biyolojik atığın geri gönderimini tamamladı.

Sri Lanka bir süre önce İngiltere'den 2107 ile 2019 yılları arasında "kullanılmış yatak şiltesi, halı ve kilim" olarak listelenen atıkların aslında biyolojik atık içerdiğini açıkladı.

Tespit üzerine 2019 yılında başlatılan soruşturmada ithalatçı şirketin 2017 ve 2018 yıllarında 180 bin tonluk atığı İngiltere'den ithal ederek Hindistan ve Dubai'ye ihraç ettiği anlaşıldı.

Yerel bir çevreci aktivist kuruluşun atıkların gönderene iadesi için başlattığı kampanyanın Sri Lanka Yargıtayı tarafından onaylanması üzerine geri gönderim başladı.

Bu kapsamda Sri Lankalı yetkililer, İngiltere'den getirilen toplam 30 bin ton içeren 263 konteyner dolusu atığı parça parça geri göndermek için harekete geçti. İlk gönderim kapsamında 21 konteyner dolusu yasa dışı atık 2020 yılı Eylül ayında gönderildi.

Bugün yapılan açıklamada kalan son 45 konteyner dolusu atığın Colombo limanından İngiltere'ye doğru hareket ettiği ve bu iadeyle gönderimin tamamlandığı bildirildi.

Hastane atığı çıktı

Sri Lankalı Gümrük yetkilileri yerel bir şirketin döşeklerdeki metal ve pamuğu geri dönüştürmeyi planladıklarını ifade ederek, İngiltere'den ithalat ettiği konteynerlerde belirtilen materyale ait kanıt bulamadıklarını bildirmiş, yerine morglardan çıkan beden parçaları gibi hastane atıklarının bulunduğunu tespit ederek soğutulmadıklarından çok ağır bir koku yaydıklarını belirtmişti.

Sri Lankalı yetkililer bu tür tehlikeli yükün ithalatı için yapılabilecek yeni girişimlere karşı tetikte olunması çağrısında bulundu.

Ülkeye uluslararası hukuku ihlal ederek getirilen plastikler dahil bütün tehlikeli atıklar gönderen ülkeye iade ediliyor. Filipinler, Endonezya ve Malezya da yüzlerce konteyner dolusu atığı ihracatçı ülkeye geri gönderdi.

Kaynak: Euronews