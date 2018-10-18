Sri Lanka’da suikast iddiası siyaseti karıştı

Hindistan'da yayın yapan The Hindu gazetesinde yer alan habere göre, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirinesa, önceki gün bakanlar kurulu toplantısında kabine üyelerine, kendisine yönelik bir suikast planı olduğu bilgisini aldığını ve bunun arkasında Hindistan istihbaratının bulunduğu belirtti.

İKİ ÜLKE ARASINDA KRİZE YOL AÇTI

İddiaların basına sızmasının ardından Hindistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, iddiaların "tamamıyla temelsiz ve yalan" olduğu açıklandı.

Açıklamada, iddiaların, iki lider arasında güvensizlik yaratarak komşu ülkeler arasındaki dostane ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan "sinsi ve art niyetli bir girişim" olduğu ifade edildi.

Devlet Başkanı Sirisena da sözlerinin yanlış alıntılandığını ve çarpıtıldığını, suikast girişimiyle ilgili konuşmada Hint gizli servislerini ve Başbakan Narendra Modi'yi suçlayan bir ifade kullanmadığını ifade etti.

SİRİSENA’NIN İÇ SİYASETİ “DİZAYN ETTİĞİ” İDDİASI

Diğer taraftan iddiaların Sri Lanka'da Devlet Başkanı Sirisena ile Başbakan Ranil Wickremesinghe arasındaki anlaşmazlık ve çekişmelerden kaynaklandığı ileri sürülüyor.

The Hindu gazetesine konuşan Hindistan'ın dış istihbarat kurumu Araştırma ve Analiz Kanadı (RAW) eski başkanlarından Vikram Sood, Hindistan'ın bilerek bu tartışmanın içine çekilmeye çalışıldığını kaydetti.

Sood, "Demokrasilerde istihbarat örgütlerinin kendi bağımsız dış politikaları olmaz. Bizim de yok. Bu iddianın Bay Wickremesinghe'in Hindistan ziyareti öncesine denk gelmesi dikkat çekici. Amaç hükümeti zor durumda bırakmak." yorumunda bulundu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

