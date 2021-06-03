Sri Lanka’da tehlikeli sızıntı

Güney Asya'da bir ada ülkesi olan Sri Lanka açıklarında yaklaşık 2 hafta önce yanmaya başlayan tonlarca kimyasal madde yüklü gemi, ülkenin modern tarihinin "en büyük çevre felaketlerinden" birine yol açtı.

Toplamda 78 ton plastik pelet, 25 ton nitrik asit, diğer kimyasal maddeler ve kozmetik ürünler taşıyan gemiden, kazanın meydana geldiği kıyıların büyük bir kısmına zehirli maddeler saçıldı.

Singapur bandıralı MV X-Press Pearl adlı gemide çıkan yangın kontrol altına alınırken, toplamda 1.486 konteynerde bulunan yüzlerce ton kimyasal maddenin eriyerek ülkenin batı kıyılarındaki deniz yüzeyini kapladığı, gemi yönetiminin de bu olayı doğruladığı kaydedildi.

Kaza sonrası Sri Lanka'nın plajları, kıyılarında plastik ve kimyasal atıklardan oluşan krem rengi bir köpük dalgası görülürken, söz konusu maddelerin zehirli gaz yayma potansiyeli taşıdığı ve bölgede yaşayan deniz ve kara canlılarını da tehdit ettiği kaydedildi.

Hükümetten geminin sahibi şirkete 17 milyon dolar fatura

Sri Lanka Deniz Çevresi Koruma Kurumu Başkanı Darshani Lahandapura, çevre haberleri yapan Mongabay adlı kuruma yaptığı açıklamada, "Konteynerlerden çıkan 25 kilogramlık torbaların bir kısmı denize düştü ve boncuklar şimdi Sri Lanka'nın güney kıyılarına kadar uzanan plajları bir örtü halinde kapladı" dedi.

Diğer taraftan, Sri Lanka hükümetinin söz konusu geminin sahibi olan Singapur merkezli nakliye şirketi X-Press Feeders’a sahillerde oluşan kimyasal tabaka ve 40 kilometre uzunluğundaki petrol sızıntısını temizlemek için 17 milyon dolar fatura kesmeyi planladığını bildirildi.

25 kişilik mürettebatta ölen yok, bölgede balıkçılık faaliyetleri yasaklandı

Hükümet yetkilileri bölgede balıkçılık yapan 5 bin 600'ü aşkın teknenin kazanın yaşandığı 80 kilometrelik sahil şeridinde faaliyetlerini yasaklarken, binlerce temizlik görevlisi, polis ve asker ve sivil sahillere vuran köpük ve plastik atıkları temizlemek için seferber oldu. Uzmanlar söz konusu olayın balıkçılık açısından oldukça zengin bir bölgede yaşanması sebebiyle, ileride büyük bir çevre krizine sebep olacağını ifade ediyor.

Öte yandan konteyner gemisinde bulunan 25 mürettebat arasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ve geminin Sri Lanka Sahil Güvenliği tarafından daha derin kıyılara çekildiği açıklandı.

MV X-Press Pearl konteyner gemisinde yaşanan kaza sonrası 18 Mayıs'ta yangın çıkmış ve alevler yaklaşık 2 hafta boyunca söndürülememişti.

Kaynak: Euronews