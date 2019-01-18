Su-34 savaş uçakları havada çarpıştı

Rusya'da iki Su-34 savaş uçağı çarpıştı. Mürettebat kazadan sağ kurtuldu.

Rusya Savunma Bakanlığı Bilgi ve Kitle İletişim Dairesi'nden yapılan açıklamada, her iki uçağın da mühimmatsız uçtuğu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı Enformasyon ve Kitle İletişim Dairesi Başkanlığını, "18 Ocak'ta, saat 8: 07'de (Moskova saatine göre), Japonya Denizi üzerinde, sahile 35 kilometre uzaklıkta planlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirirken, Hava Savunma Kuvvetleri'nin iki Su-34 uçağı havada manevra yaparken çarpıştı" açıklaması yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Uçak ekipleri kaza sonrası uçağı terketti. Arama kurtarma ekiplerinden bir An-12 ve iki Mi-8 helikopteri, bölgedeki pilotları arıyor. Uçaklar, mühimmat olmadan uçuş gerçekleştirdi." dedi. Bir deyim.

Kaynak: www.dunyabulteni.net