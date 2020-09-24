Suçluların Çin'e iadesi protestolarının önde gelen ismi gözaltına alındı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen gösterilerin öne çıkan isimlerinden Hong Konglu aktivist Joshua Wong gözaltına alındı.

South China Morning Post'un haberine göre, muhalif grupların önemli bir üyesi olan Wong'un Twitter hesabından "Joshua, Merkez Karakoluna öğleden sonra 1 sularında bilgi verirken gözaltına alındı." paylaşımı yapıldı.

Wong'un gözaltına alınma sebebinin, 5 Ekim 2019'da izinsiz gösteriye katılmak ve gösteride maske takma yasağını delmek olduğu belirtildi.

Hong Kong'da Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı bir milyona yakın kişinin katılımıyla geniş çaplı bir gösteri organize edilmişti.

Bölgede haziranda başlayan ve zaman zaman gerilimin had safhaya çıktığı protestolarda, polis ve göstericiler arasında sık sık çatışma yaşanmış ve çok sayıda protestocu gözaltına alınmıştı.

Süreç içinde hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler karşısında Hong Kong yerel hükümeti, ilgili tasarıyı 23 Ekim'de geri çekmiş ancak protestolar Aralık 2019'a kadar devam etmişti.

Kaynak: AA