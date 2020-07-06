'Sufizme dönüş J&K'de barışa ulaşmanın tek yolu'

Hindistan işgali altındaki J&K (Cammu Keşmir)'de Halklar Adalet Cephesi Başkanı Aga Syed Abbas Rizvi 5 temmuz Pazar günü yaptığı konuşmasında "Sufizm, Hümanizm ve Çoğulculuğa dönüşün Jammu ve Keşmir'de kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu olduğunu" vurguladı.

Bandipora bölgesinin Sumbal bölgesindeki bir toplantıya hitap eden Rizvi, Sufizmin J & K'daki Müslümanlar, Hindular ve Sihler arasında barış ve birlik yapısını oluşturduğunu söyledi.

"Son birkaç on yılda tasavvuflar, toplumlar arasında muhaliflik yaratmak için yanlış anlaşılmalar tarafından hedef alındı. Partimizin amacı, tasavvuf mesajını Jammu, Keşmir ve Ladakh'daki çeşitli dinlerin takipçileri arasında barış ve birlikteliğe yaymaktır." dedi.

Rizvi, yerel gençlerin ülkenin farklı bölgelerindeki diğer insanlara ayak uydurmasına yardımcı olmak için eğitime de önem verdi.

Rizvi, yerel belediye komitesi başkanı, bölgedeki meclis üyeleri ve sarpanların toplantıya katıldığını ve adalet cephesine katılma kararını açıkladığını söyledi.

Kaynak: IANS