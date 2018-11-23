Suikastin arkasında ‘Kara Kedi' şüphesi

Hint işgali altındaki Cammu Keşmir'de gerçekleştirilen Hürriyet Partisi lideri Hafızullah suikastinin arkasında ‘Kara Kedi' olarak bilinen Hindistan Özel Kuvvetlerine bağlı grubunun olduğundan şüpheleniliyor.

Kritik operasyonlarda görevlendirilen ‘Kara Kediler’ Nisan ayından bu yana Cammu Keşmir’de bulunuyor.

Hindistanlı yetkililer, özel birliğin herhangi bir operasyona gönderilmediğini kaydederken sadece olağanüstü güvenlik olaylarında değerlendirildiğini belirtmişti. Ancak güvenlik uzmanları Keşmir’de son dönemde artan suikastlerin profesyonelliğine dikkat çekerek Hindistan Özel Kuvvetlerinin parmağının olabileceğine işaret ediyor.

HAFIZULLAH MİR SUİKASTİ

Hindistan işgali altında bulunan Cammu Keşmir'de Tehreek-e-Hurriyat (TeH) bölge başkanı Hafızullah Mir 20 Kasım Salı günü, güney Keşmir'in Achabal bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından vurularak öldürülmüştü.

TeH Hareketi lideri Mir, vurulduktan sonra hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Saldırganın Mir'i Akhabal'ın Akingam bölgesinde bulunan evinde vurduğu açıklanmıştı.

Yerel kaynaklara göre, Mir'in karısı da saldırı sırasında yaralanmış ve hastanede tedavi edildiği kaydedilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 12:19