Suriye'de muhalefet, seçimi boykot çağrısı yaptı

Beşşar Esed rejiminin gelecek ay düzenlemeyi planladığı "düzmece" başkanlık seçimini meşru görmediklerinden dolayı reddettiklerini belirten Suriye muhalefeti, rejim kontrolündeki bölgelerde yaşamak zorunda kalan Suriyelileri, seçimleri boykot etmeye çağırdı.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır Hariri, Esed rejiminin önümüzdeki ay yapmaya hazırlandığı başkanlık seçimini AA muhabirine değerlendirdi.

Mustafa, Esed rejiminin uzun süre önce Suriye halkının gözünden düştüğünü vurgulayarak, rejimin gelecek ay yapmayı planladığı seçimin hukuken ve siyasi olarak bir meşruiyetinin olamadığını söyledi.

Seçimi "saçmalık" olarak gördüklerini belirten Mustafa, "Sonucu daha önceden bilinen sözde başkanlık seçimi, düzmece ve bir tiyatrodan ibarettir. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Suriye halkı rejimden kurtularak acılarının son bulmasını istiyor. Rejim bölgesindeki halkımızdan bu seçime katılmamalarını istiyoruz." dedi.

Uluslararası toplumun Suriye meselesine yönelik ciddi bir tutum sergilememesinden dolayı Esed rejiminin böyle bir karara imza attığını dile getiren Mustafa, şöyle devam etti:

"Rejim, uluslararası toplumdan Suriye halkına karşı işlediği katliamlara karşın ciddi bir tepki görmeyince, siyasi çözümü umursamayıp seçim tiyatrosunu düzenlemeye karar verdi. Seçimin tek hedefi diktatörü meşrulaştırmaktır. Suriye'de herhangi bir siyasi veya anayasal süreç, tüm halkın katılımıyla yapılmalıdır. Mülteci veya ülke içinde yerinden edilen tüm halkımızın, bu sürecin bir parçası olması gerekiyor. Bize göre, çözümün tek sahibi Suriye halkıdır."

Mustafa, Esed rejiminin, anayasa komitesinin çalışmalarının sürdüğü süreçte seçim kararı aldığına dikkati çekerek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı Suriye'deki çözümü ve siyasi süreci apaçık anlatıyor. Kararda, önce siyasi geçişin sağlanması, sonrasında ise Birleşmiş Milletler gözetiminde ve yeni anayasa çerçevesinde seçimlere gidilmesi öngörülüyor." diye konuştu.

Rejimin müzakereler sırasında sivilleri bombaladığını hatırlatan Mustafa, "Rejimin seçim hamlesi, siyasi çözümü umursamadığını göstermektedir. Biz, uluslararası platformlarda, BMGK'nin 2254 sayılı kararında belirtildiği gibi, siyasi sürecin hayata geçirilmesi için Esed rejimine baskı yapılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hariri de rejimin seçim kararını kabul etmediklerini vurgulayarak, seçimin "göstermelik" ve "düzmece" olduğunu dile getirdi.

Hariri, "Suriye'deki olayların ilk başından itibaren askeri çözümden yana tavır alan rejimin bu kararı, gerçek planlarını göstermektedir. Rejim şu an seçim tiyatrosuna hazırlanıyor, ama bunun ne hukuk nezdinde ne de siyasi açıdan bir değeri yok. Meşru olmayan bu rejimin seçimlerinin bir hükmü yok." değerlendirmesinde bulundu.

Nasır Hariri, "Bu seçimleri reddettiğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Halkımızdan bu seçimi boykot etmesini istiyoruz. Bizim için kabul edilebilir tek seçim, savaş suçlusu Beşşar Esed'in yer almadığı şeffaf ve Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılacak seçimdir." görüşünü paylaştı.

Esed rejiminin siyasi süreci hiçe sayarak, seçim kararı almasından ötürü uluslararası toplumu sorumlu tutan Hariri, şunları kaydetti:

"Esed rejimi ve destekçilerinin yapmaya çalıştıkları seçim saçmalıktır açıkçası. İnsan hakları açısından en kötü sicile sahip olan rejim, askeri darbeyle iktidarı ele geçiresinin ardından şu ana kadar hiçbir gerçek, şeffaf ve demokratik seçimlere imza atmadı. Baas rejiminin 1963 yılındaki askeri darbesinin ardından Suriye gerçek anlamda bir seçim görmedi."

Beşşar Esed rejimi, dün, BM gözetiminde Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarıyla süren siyasi süreci görmezden gelerek, milyonlarca Suriyelinin ülkeyi terk ettiği ve yurt içinde yerinden edildiği bir ortamda, kendi kontrolündeki bölgelerde 26 Mayıs'ta başkanlık seçimine gitme kararı almıştı.

Suriye'de 10. yılını geride bırakan iç savaşın başlamasından bu yana krizin sona erdirilmesi için yoğun çabalar sarf edilirken, Esed rejimi her fırsatta bu adımları engelleyerek başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açıyor.

Bu anlamda 2012'den itibaren ülkedeki iç savaşın son bulması ve geçici hükümetin oluşturulması adına yapılan görüşmelerde uzlaşmaz bir yaklaşım sergileyen Esed rejimi, bu süre içerisinde kontrol ettiği bölgelerde 6 kez "göstermelik" seçimlere gitti.

Esed rejimi, en son geçen yıl, anayasa komitesinin görüşmelerinin sürdüğü bir dönemde, muhaliflerin protestosu, düşük katılım ve uluslararası itirazlara rağmen "seçmensiz" parlamento seçimleri düzenleyerek, siyasi sürece karşı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştu.

BM gözetiminde Suriye Anayasa Komitesinin görüşmeleri de Esed rejiminin tutumu nedeniyle çıkmaza giriyor. Nitekim en son 25-29 Ocak 2021'de bir araya gelen komitenin 5'inci tur toplantısı da rejimin uzlaşmaz tavrı nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

AA