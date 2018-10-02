Suriyelilerin vize çilesi

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyelilerin, vizelerinin iptal edilmesi nedeniyle vatansız muamelesi gördükleri ifade edildi.

Suriye’ye dönmeleri halinde süresiz askerlikle veya hapis cezasıyla yüzleşmek durumunda kalacak Suriyeliler, yaşadıkları soruna çözüm bulunmasını istiyorlar.

Suriyeli Hasan Kontar bu sorunu yaşayanlardan biri olduğunu belirtiyor. Malezya’da havalimanında yaklaşık üç aydır mahsur kalan Kontar ailesi ile görüşemediğini söylüyor.

Kontar’ın Malezya’da yaşadığı soruna benzer problemlerin Rusya ve Güney Kore gibi ülkelerde de yaşandığı öne sürülüyor. Göçmenlerin, iltica iddialarını ispatlayamamaları, havalimanı personellerinin olumsuz yaklaşımları nedeniyle insani bir krizin için oldukları bildiriliyor.



Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 14:06