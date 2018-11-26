Susuzluk Pakistan’ı düşündürüyor

Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) "İş Yapmak İçin Bölgesel Riskler 2018" raporuna göre, Pakistan'da gelecek yıllarda yaşanması beklenen susuzluk, terörün de önüne geçerek ülkede iş yapmak isteyenleri bekleyen en büyük risk olacak.

WEF’in 2006'dan beri izlenimlerini içeren rapor, özellikle çok uluslu şirketler başta olmak üzere yatırımcılara bölgelerin ve ülkelerin ekonomilerindeki kırılgan yönlerini ve riskleri gösteriyor.

Son rapora göre Pakistan'da yatırım yapacakların gelecek 10 yılda karşılaşacağı en büyük problem su sıkıntısı olacak.

Pakistan'da yapılan araştırmalara göre 2025'te yaşanması beklenen su kıtlığı ve kuraklığın yatırımlara da yansıyacağı belirtilen raporda, yatırımcılar için kontrol edilemeyen enflasyonun da risk taşıdığı bildirildi.

Raporda, sık sık yaşanan terör saldırılarının ise Pakistan'da iş yapmak isteyen yatırımcılar için su sıkıntısı kadar büyük risk olmadığı ifade edildi. Terör saldırıları raporda riskler arasında üçüncü sırada yer aldı.

Yatırımcılar için Pakistan'da terör saldırılarından sonra şehir planlaması ve altyapı risk teşkil ediyor. Ülkede halihazırda bulunan yaklaşık 3 milyon mülteci, yeni gelen mülteciler, yükselen petrol fiyatları, Hindistan'la yaşanan gerilim ve siber saldırılar da diğer riskler arasında bulunuyor.

2025'te kıtlık bekleniyor

Pakistan Su Kaynakları Araştırma Konseyi (PCRWR), temmuz ayında su kaynakları açısından İndus Nehri ve yağışlar dışında alternatifi bulunmayan Pakistan'ın, 2025'te su kıtlığı yaşayabileceği tahmininde bulunmuştu.

İndus Nehir Sistemi Otoritesi (IRSA) ve Pakistan Meteoroloji Departmanı, yaz boyu aşırı sıcaklarla mücadele eden ülkede su sorunun sonbahardaki muson ve mevsim yağmurlarıyla çözüleceğini belirtse de ülke yeterince yağış almadı.

Öte yandan muson yağmurlarında da son yıllarda düşüş gözlemleniyor. Pakistan Meteoroloji Departmanının açıkladığı verilere göre, geçen yıl muson yağmurları ortalamanın altında kalırken, kış boyunca görülen yağışlar da ortalamanın yarısından daha az olarak kayıtlara geçti.

Kurum, yağış oranlarının her geçen yıl düşmesini öngörüyor.