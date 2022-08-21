Suu Çii için ev hapsi ihtimali

Ordu, geçen yıl askeri darbeyle devrilen Suu Çiii'nin haziran ayında başkent Naypyitaw'daki bir hapishaneye nakledildiğini ve burada hücre hapsinde tutulduğunu duyurmuştu.

Nobel ödüllü 77 yaşındaki Çii, son otuz yılın yaklaşık yarısını ev hapsinde geçirdi.

Darbeden bu yana Suu Çii'ye, yolsuzluktan seçim ihlallerine kadar en az 18 suç yöneltildi ve şu ana kadar yargılandığı davalardan ötürü çeşitli ceza aldı.

Suu Çii ise iddiaları "saçma" olarak nitelendirdi ve kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Cunta lideri Min Aung Hlaing'in devlet televizyonunda okunan açıklaması, bu hafta Myanmar'ı ziyaret eden ve Suu Çii'nin evine dönmesine izin verilmesini isteyen üst düzey bir BM yetkilisinin talebine yanıt olarak geldi.

"Karar verildikten sonra konuyu değerlendireceğim..." denilen darbeci generalin açıklamasında, "Kendisine ağır suçlamalar yöneltmedik ve daha fazlasını yapabilecek durumda olmamıza rağmen merhamet gösterdik." ifadesi yer aldı.

"Myanmar'ın bağımsızlık kahramanı" olarak görülen bir kişinin kızı olan Suu Çii, onlarca yıllık askeri yönetime karşı düzenlenen büyük protestoların ardından ilk olarak 1989 yılında ev hapsine alındı.

Demokrasi için yürüttüğü kampanyalar nedeniyle 1991 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü fakat ev hapsinden ancak 2010 yılında tamamen serbest bırakıldı. Ödülünü ise 2012'de alabildi.

Kaynak: Euronews