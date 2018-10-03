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Suudi Arabistan'dan Rusya'ya ortaklık sinyali

Suudi Arabistan Enerji Bakanı el-Falih, dünyanın Rus doğal gazına ihtiyacı olduğunu ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinde ortaklık yapabileceklerini açıkladı

Suudi Arabistan'dan Rusya'ya ortaklık sinyali

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, dünyadaki en ucuz gaz olarak nitelediği Rus doğal gazına tüm dünyanın ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Enerji Haftası Forumu için Rusya’da olan el-Falih, Suudi Arabistan’ın sıvı doğal gaz ihtiyacına yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi.

El- Falih, Rusya’nın LNG projelerine de ortak olabileceklerini ifade etti.

Suudi Arabistan ve Rusya en son İran tarafından eleştirilerin hedefi olmuştu. İran’a ABD tarafından uygulanan yaptırımlar sonucu İranlı yetkililer, Suudi Arabistan ve Rusya’yı fırsatçılıkla suçlamışlardı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 16:33
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