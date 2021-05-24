Suudi Arabistan iddiaları yalanladı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Muhammed el-Abdulali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarında ikinci dozun iptal edildiğine ilişkin söylentilerin doğru olmadığını söyleyerek, “Ancak bir gecikme var ve burada amaç, bağışıklık düzeyini yükseltmek için en fazla sayıda kişinin ilk doz aşı olmasını hızlandırmak” dedi.

Dr. Abdulali bugün düzenlediği basın toplantısında, öncelikli 60 yaş üzerindekiler olmak üzere ikinci doz aşı tarihlerinin bildirileceğini söyleyerek, şu ana kadar 12,8 milyon doz aşı yapıldığını bildirdi.

Salgının hala devam ettiğine vurgu yapan Dr. Abdulali, son zamanlarda izlenen vakaların yüzde 75’inin ailelerin bir araya gelmesinden kaynaklandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı ayrıca, son 24 saat içerisinde bin 67 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 440 bin 917’ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlık, bin 344’ü ağır hasta olmak üzere ülkedeki aktif vaka sayısının 8 bin 975 olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı, 895’i son bir günde olmak üzere şu ana kadar 424 bin 960 kişinin iyileştiğini belirtti.

Açıklamada, son 24 saatte 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 7 bin 249’a yükseldiği de ifade edildi.

Diğer yandan, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Talal eş-Şalhub, bir hafta içinde 25 binden fazla ihtiyati tedbir ihlali tespit edildiğini açıklayarak, tedbirlere tam olarak uyulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Independent Türkçe