'Taç Mahal'de Cuma namazı mahkemelik

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Hindistan üst mahkemesi, her yıl Hindistan'dan ve yurtdışından binlerce turist çeken 16. yüzyıldan kalma Taç Mahal ile ilgili bakım dilekçesini değerlendirdi.

Dilekçede "Televizyon kulesine benzeyen Eyfel Kulesini görmek için seksen milyon insan her yıl Fransa'yı ziyarete gidiyor. Bizim Taç Mahal'imiz daha güzel. Gerekli bakımları yapılsaydı ülkenin döviz problemi çözülmüş olurdu. Taç Mahal sadece bir anıt. İlgisizliğinizden dolayı ülkemiz mali kayıp veriyor" denildi.





Hindistan'da İngilizce olarak günlük yayımlanan The Times of India gazetesinde yer alan haberde, "Tac Mahal Türbesi, dünyanın yedi harikasından biridir. Bu yüzden türbenin korunması lazım. Orada namaz kılmak gereksizdir” ifadeleri kullanıldı.

Alınan karara göre, Tac Mahal Türbesinin mescidinde Cuma namazı kılmak isteyen Müslümanların, öncelikle güvenlik görevlilerine türbenin yer aldığı Agra şehrinde oturduğuna dair belge ibraz etme şartı getirildi.

Hindistan’ın sembolü olan Taj Mahal Agra'da Şah Cihan’ın 3.eşinin vefatından sonra eşi için yaptırdığı yapıttır. Agra, Hindistan'ın kuzeyinde Uttar Pradeş eyaletinde, Yamuna Nehri kıyılarında yer alan eski bir şehir.