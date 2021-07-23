Tacikistan’da Taliban alarmı: 230 bin askerle tatbikat

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan’dan apar topar çekilmesiyle Taliban’ın ilerleyişi sonrası sınır hattında hareketlilik yaşayan Tacikistan’da, güvenlik güçleri alarma geçti. Reuters’ın haberine göre Tacikistan’da ülkenin tüm ordu mensuplarının katıldığı, ülke tarihinin en büyük tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatla ilgili askeri geçit töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, sınır hattında yaşanabilecek çatışmalar sırasında dikkatli olunması çağrısında bulundu.

230 BİN ASKER KATILDI

Tatbikat sonrası Cumhurbaşkanı Rahman ofisinden açıklamalarda bulundu. Rahman 3 saat süren dev tatbikata, orduda görev alan 100 bin aktif askere ek olarak 130.000 yedek askerin de seferber ettiğini açıkladı. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı, tatbikat sırasında binden fazla askeri araç, yüzlerce havan topu, helikopterler ve düzinelerce uçağın bölgeye konuşlandırıldığını belirtti. Rahman, “Bölgedeki istikrarsız durum nedeniyle, Tacikistan halkına yüksek bir bedelle sağlanan barış ve istikrarı korumaya hazır olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum” diyerek bölgede oluşabilecek bir krize hazır olduklarının sinyalini verdi. Afganistan’da Taliban güçlerinden kaçan yüzlerce Afgan asker Tacikistan’a sığınmıştı. Tacikistan ordusu ise olası bir olaya karşı Afganistan sınırına 20.000 askerin gönderildiğini açıklamıştı.

ABD: STRATEJİK AVANTAJ TALİBAN'DA

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan’dan çekilme sürecinin başlamasıyla Taliban’ın ülkedeki ilerleyişinin şiddeti giderek artıyor. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Afganistan’da güvenlik durumunun hızla kötüleştiğini belirterek, Taliban’ın Afganistan’ın 419 ilçe merkezinin 200’den fazlasını kontrol altına aldığını duyurdu. Afganistan’da güvenlik durumunun hızla kötüleştiğine dikkat çeken Milley, Taliban’ın hiçbir eyalet başkentini ele geçirmediğini, fakat bu başkentlerin yarısının sınırlarına baskı uyguladığını belirterek, “Stratejik avantaj Taliban lehine gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak