Tahıl krizi anlaşması tehlikede

Rusya yeni bir tahıl krizi çıkabileceği uyarısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında geçen yılki patlamaların arkasında Ukrayna'nın bulunduğu iddiasının "utanç verici" olduğunu söyledi.

Lavrov ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Bin Ferhan ile görüşmede Suriye meselesini ele aldıklarını belirten Lavrov, "Bu meselenin kapsamlı siyasi çözümüyle ilgili konuları istişare ettik. Bu ülkenin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda ortak pozisyona sahibiz." dedi.

Lavrov, Suudi Arabistanlı mevkidaşına Astana Formatı ve Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi yönündeki girişimler konusunda bilgi verdiğini aktardı.

"UKRAYNA'NIN İSTİŞARELERİ BAŞLATMA ARZUSUNU GÖRMÜYORUZ"

Ukrayna'daki duruma değinen Lavrov, Suudi Arabistan'ın bu konuda dengeli pozisyon sergilediğini, meselenin de siyasi yollarla çözümünü teşvik ettiğini ve bunun memnun edici olduğunu dile getirdi.

Lavrov, "Bu yol, (siyasi çözüm) Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin aldığı kararlar ve müzakerelere başlamadan önce Rusya'yı savaş alanında stratejik bir yenilgiye uğratmaktan yana olan Batılı ülkelerin pozisyonları tarafından bloke edildi. Şimdiye kadar, Ukraynalı komşularımızın ciddi istişareleri başlatma arzusunu görmüyoruz." şeklinde konuştu.

Zaporijya Nükleer Santrali konusunda Lavrov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin santralin etrafında güvenlik bölgesinin oluşturulmasına yönelik anlaşmanın imzalanması için uğraştığını dile getirerek, "Bu anlaşmayı imzalamaya yakın ve bu anlaşmayı desteklemeye hazırdık ancak bu anlaşma Kiev tarafından bloke edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında 7 Mart'ta esir değişimi yapıldığına dikkati çeken Lavrov, bunun, Suudi Arabistan'ın girişimleriyle gerçekleştiğini vurguladı.

"KUZEY AKIM HATLARINDAKİ PATLAMALARLA İLGİLİ SORUŞTURMA YAPILMASI GEREKİYOR"

Lavrov, Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarındaki patlamaları Ukraynalı grubun düzenlediği iddiasına ilişkin, "Bu, kontrollü Batı medyası aracılığıyla (bu iddiayı) öne sürenler için utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin bu konuya önem vermediğini belirten Lavrov, patlamalarla ilgili soruşturmanın şeffaf şekilde yapılması ve suçluların bulunması gerektiğini vurguladı.

"TAHIL ANLAŞMASININ UZATILMASI ZOR"

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılması konusuna da değinen Lavrov, bu anlaşmanın tamamıyla uygulanmadığını söyledi.

Lavrov, "Anlaşmanın birinci kısmı (Ukrayna tahılının sevkiyatı) uygulanıyor. Türk meslektaşlarımızla birlikte bu konudaki tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Anlaşmanın ikinci kısmı (Rus tarım ürünleri ve gübre sevkiyatı) ise hiç uygulanmıyor. Anlaşma paket şeklinde yapıldı ancak anlaşmanın uygulanan kısmı uzatılabilir. Eğer bu paketin yarısı ancak uygulanıyorsa anlaşmanın uzatılması zorlaşıyor." dedi.

"UKRAYNA MESELESİNİN BARIŞ YOLUYLA ÇÖZÜLMESİNDEN YANAYIZ"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da Ukrayna meselesinin barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını belirterek, "Bu meseleye barışçıl çözüm bulunması için tüm taraflarla çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüklerini anımsatan Bin Ferhan, bu görüşmede Ukrayna'daki durumu ele aldıklarını teyit etti.