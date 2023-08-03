Tahıl krizinde önemli gelişme, ABD kabullendi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmesi durumunda ABD'nin, Rusya da dahil olmak üzere ülkelerin gıda ürünlerini güvenli bir şekilde ihraç etmesini sağlamaya devam edeceğini açıkladı.

Blinken, "Rusya'nın Tahıl Anlaşması'na dönmesi durumunda, ABD Rusya da dahil ülkelerin gıda ürünlerini güvenli şekilde ihraç etmesini sağlamaya devam edecektir" dedi.

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