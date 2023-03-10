Tahran-Riyad ilişkileri iyileşmeye doğru

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran ile Suudi Arabistan'ın 7 yıl aradan sonra ilişkileri normalleştirmesinin iki ülkeye, bölgeye ve İslam dünyasına büyük imkanlar sağlayacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla ülkesi ile Suudi Arabistan arasında varılan anlaşmayı değerlendirdi.

Abdullahiyan, "İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normale dönmesi iki ülkeye, bölgeye ve İslam dünyasına büyük imkanlar sunacak." ifadelerini kullandı.

Komşularla iyi ilişkiler kurulmasının İran hükümetinin dış politikasının "kilit ekseni" olduğunu ve bu politikanın doğru yönde ve güçlü bir şekilde ilerlediğini belirten Abdullahiyan, Dışişleri Bakanlığının aktif olarak daha fazla bölgesel adımın hazırlanmasının arkasında olduğunu kaydetti.

İran ile Suudi Arabistan, 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İki ülke arasında varılan anlaşma, İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan ortak açıklamayla duyurulmuştu.

Açıklamada, İran ve Suudi Arabistan'ın iki ay içinde diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılarak büyükelçilikler ve temsilciliklerin karşılıklı olarak açılmasında anlaştıkları belirtilmişti.

İki ülke dışişleri bakanlarının da sürecin yürütülmesi ve ayrıntıların netleştirilmesi için yakın zamanda bir araya geleceği aktarılmıştı.

İRAN-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve görüşmeler Irak ve Umman'ın arabuluculuğunda daha sonra da devam etmişti.