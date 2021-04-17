Taliban bomba yüklü araçla saldırdı

Herat Valisi Sayed Vahid Katali, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Zindecan ilçesinin Bazar bölgesindeki polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırdığını bildirdi.

Saldırıda 3 polisin öldüğünü ifade eden Katali, militanların dün gece Herat'ın Çaşt, Uba, Gülran, Kişk Kohne ilçelerine de silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için barış çabaları sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan'da barışın tesisi için İstanbul'da 24 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde tarafların katılımıyla barış konferansı düzenlenecek.

AA