Taliban, DEAŞ liderini öldürdü

ABD'li yetkililer, 2021'de Kabil havaalanındaki yıkıcı bombalamayı planladığı düşünülen DEAŞ grubunun beyni, Afganistan'ın iktidardaki Taliban tarafından öldürüldüğünü söylüyor.

Ağustos ayındaki bombalamada, Taliban kontrolü ele alırken insanlar ülkeden kaçmaya çalışırken 170 sivil ve 13 ABD askeri öldü.

ABD'li yetkililer BBC haber ortağı CBS'ye verdiği demeçte, DEAŞ figürünün haftalar önce öldürüldüğünü ancak ölümünü doğrulamanın zaman aldığını söyledi.

ABD'li yetkililer, istihbarat toplama ve bölgeyi izleme yoluyla liderin öldüğünü belirlediklerini söylediler, ancak bombalamadan liderin sorumlu olduğunu nasıl öğrendiklerine dair daha fazla ayrıntı vermediler.

CBS'ye konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, "Hükümetteki uzmanlar, bu kişinin gerçekten sorumlu olan kilit kişi olduğuna büyük güven duyuyorlar."

New York Times'ta yer alan bir habere göre ABD, liderin öldüğünü Nisan ayı başlarında öğrendi. Gazetenin bildirdiğine göre, zanlının Taliban tarafından mı hedef alındığı yoksa IŞİD ile Taliban arasında devam eden çatışmalar sırasında mı öldürüldüğü belli değil.

Pazartesi günü ABD, öldürülen askerlerin ailelerine IŞİD liderinin ölümü hakkında bilgi vermeye başladı.

Patlamada hayatını kaybeden Deniz Kıdemli Başçavuş Taylor Hoover'ın babası Darin Hoover, CBS'ye haberin Deniz Piyadeleri tarafından kendisine bildirildiğini doğruladı. Hoover Salı günü yaptığı bir röportajda, "Bana operasyonla ilgili herhangi bir ayrıntı veremediler, ancak kaynaklarının son derece güvenilir olduğunu ve birkaç farklı kaynaktan bu kişinin gerçekten öldürüldüğünü söylediler" dedi.

Patlama, Batılı hükümetlerin vatandaşlarını DEAŞ grubunun Afganistan kolu IS-K tarafından yakın bir saldırı tehdidi nedeniyle Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan uzak durmaları konusunda uyarmasından saatler sonra geldi.

Olay, 26 Ağustos 2021'de yerel saatle 18:00 civarında, havaalanına giden Abbey Kapısı'nda, kapının dışında bekleyen ailelerin ortasına bir intihar bombacısının girmesiyle meydana geldi.

ABD askerleri Afganistan'dan çekilirken bir tahliye uçuşuna kabul edilmeyi umarak bölgede büyük bir kalabalık toplanıyordu.

İngiltere hükümeti o sırada, kayıplar arasında iki İngiliz vatandaşı ve bir İngiliz vatandaşının çocuğu olduğunu söyledi.

ABD günler sonra Kabil'de bir insansız hava aracı saldırısı düzenledi ve bir intihar bombacısını hedef aldığını söyledi, ancak füzenin yedisi çocuk da dahil olmak üzere 10 sivili öldürdüğünü kabul etti.

Daha sonra, herhangi bir ülkede saldırıdan veya IŞİD-K lideri Sanaullah Ghafari'nin yakalanmasından sorumlu olanların tutuklanmasına veya mahkum edilmesine yol açacak bilgiye sahip olan herkese 10 milyon dolar (8 milyon sterlin) ödül teklif ettiler.