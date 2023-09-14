Taliban'ı tanıyan ilk ülke belli oldu

Çin, ABD'nin çekilmesi sonrası Afganistan'a ilk resmi büyükelçi atayan ülke oldu. Çin büyükelçisi Taliban yönetimine güven mektubunu teslim etti.

Taliban'ın 20 yıl sonra Afganistan'ın yönetimini ikinci kez ele geçirdiği Ağustos 2021'den bu yana ülkeye yapılan ilk büyükelçi ataması gerçekleştirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi, Afganistan'a yeni bir büyükelçi atadı.

Güven mektubunu sundu

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından başkent Kabil'e gönderilen yeni Büyükelçi Zhao Sheng, bugün güven mektubunu Afganistan İslam Emirliği yetkililerine sundu.

Ardından gerçekleştirilen törenle yeni büyükelçi göreve başladı.

Çinli büyükelçi, ülkesinin Afganistan'ın iç işlerine karışmamaya devam edeceğini vurguladı.

Taliban önemli bir adım olarak niteledi

Taliban yönetimi yetkilileri, atamayı "diplomatik tanınma yolunda önemli bir adım" olarak niteledi.

Reuters'ın haberine göre, Taliban yönetiminin sözcü yardımcısı Bilal Karimi, açıklamasında, "Afganistan İslam Emirliği Başbakanı Mohammad Hassan Akhund, Çin'in Afganistan'a atadığı yeni büyükelçi Zhao Xing'in güven mektubunu bir törenle kabul etti." dedi.

Taliban, dünyadaki herhangi bir yabancı hükümet tarafından resmi olarak tanınmıyor.

2019 yılında bu yana görev yapan Çin'in bir önceki Afganistan Büyükelçisi Wang Yu'nun görev süresi ağustos ayında sona ermişti.

Pakistan ve Avrupa Birliği (AB) gibi ülke ve kurumlar başkent Kabil'deki diplomatik misyonlarının idaresi için ülkeye üst düzey diplomatlar gönderse de bu kişiler maslahatgüzar ünvanını taşıyor.

Çin ile Taliban ilişkisi

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından gözler, Çin'in Afganistan'daki yatırımlarının boyutuna çevrilmişti.

Her ne kadar Taliban hükümetini resmi olarak tanımasa da Çin yönetimi Afganistan'daki madenlerin işletilmesi konusunda Taliban hükümetiyle birtakım anlaşmalar imzalamıştı.

Taliban geçici hükümeti ile Çinli şirket (CAPEIC) arasında, 5 Ocak'ta, ülkenin kuzeyindeki Amu Nehri çevresinde petrol arama ve çıkarma konusunda bir anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre, Cüzcan, Faryab ve Sar-i Pul vilayetlerinde toplamda 4 bin 500 kilometrekarelik alanda petrol araması yapılacak.

Çinli şirketin ilk sene 150 milyon dolar, ilk 3 yılda da toplam 540 milyon dolar yatırım yapması bekleniyor.

Öte yandan, Taliban yönetimi, kuzeydeki Badahşan vilayeti üzerinden Çin'e açılan Vuhan Koridoru'nun aktif bir ticaret yoluna dönüşmesini istiyor ve bunun için Çin hükümetinden destek bekliyor.