Taliban'ı tanıyan ilk ülke Pakistan olacak

Pakistan'ın Afganistan'daki yeni yönetimi tanıyan ilk ülke olduğu bildirildi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre İslamabad yönetimi bir süre önce Afganistan'daki yeni yönetimi tanıdı ve ikili diplomatik ilişkilere başladı.

Bu kapsamda Afganistan'daki yönetimin İslamabad büyükelçisi ve Peşaver konsolosluğuna ilgili diplomatik misyon görevlilerini atadığı bildiriliyor.

Kamuoyuna duyurusu yapılmayan tanımanın resmi olarak doğrulanması durumunda Afganistan'daki yeni yönetimi tanıyan ilk ülke Pakistan olacak.