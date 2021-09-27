Taliban'ı tanıyan ilk ülke Pakistan olacak
Taliban yönetiminin İslamabad büyükelçisi ve Peşaver konsolosluğuna ilgili diplomatik misyon görevlilerini atadığı aktarıldı.
Pakistan'ın Afganistan'daki yeni yönetimi tanıyan ilk ülke olduğu bildirildi.
Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre İslamabad yönetimi bir süre önce Afganistan'daki yeni yönetimi tanıdı ve ikili diplomatik ilişkilere başladı.
Bu kapsamda Afganistan'daki yönetimin İslamabad büyükelçisi ve Peşaver konsolosluğuna ilgili diplomatik misyon görevlilerini atadığı bildiriliyor.
Kamuoyuna duyurusu yapılmayan tanımanın resmi olarak doğrulanması durumunda Afganistan'daki yeni yönetimi tanıyan ilk ülke Pakistan olacak.
افغان طالبان کے اس رسمی مکتوب کے مطابق اسلام آباد کے افغان سفارتخانہ اور اس کے پشاور قونصل خانہ میں طالبان کی طرف سے رسمی تقرریاں کی گئی ہیں جو یہ ظاھر کرتا ہے کہ شائد پاکستان نے افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کر لیا ہے اور ان کے ساتھ ڈیپلومیٹک روابط کا آغاز کر لیا ہے۔ pic.twitter.com/AdxTaAXOI2— BILAL SARWARY (@bsarwary) September 26, 2021