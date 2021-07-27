Taliban'ın kontrolündeki Afganistan-Pakistan sınır kapısında ticaret tekrar başladı

Pakistan'ın, Taliban'ın kontrol ettiği Afganistan sınır kapısını ticari faaliyetlere açtığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, sınırdaki Çaman bölgesinde üst düzey yetkililerden Cuma Dad Mandokel, sınır kapısının açıldığını ve iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin yeniden başladığını söyledi.

Taliban Sözcüsü Zahibullah Mücahid, 14 Temmuz'da, Kandahar'ın Boldak bölgesine bağlı sınır kasabası Veş'i ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Mücahid, Veş'in ele geçirilmesiyle Pakistan'ın Çaman kasabası ile Afganistan'ın Boldak bölgesi arasındaki sınır kapısı Spin Boldak'ı kontrol altına aldıklarını bildirmişti.

Taliban'ın Spin Boldak Sınır Kapısı'nı ele geçirmesinin ardından Pakistan hududu kapatmıştı.

AA