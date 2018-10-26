Taliban'ın önemli ismi Pakistan'da serbest bırakıldı

Afganistan'ın en etkin silahlı gücü Taliban'ın kurucu isimleri arasında gösterilen Hacı Molla Abdulgani Birader Ahund (Mullah Baradar) 'un Pakistan'da tutulduğu hapishaneden serbest bırakılmasıyla ilgili olarak Taliban'a bağlı kaynaklar tarafından bir açıklama yayınlandı.

Taliban'ın resmi kanalları üzerinden yayınlanan açıklamada geçen bazı ifadeler şu şekilde:

"Eski İslam Emirliği Emir Vekili Muhterem Hacı Molla Abdulgani Birader'in Pakistan elinde dokuz sene geçirdikten sonra hapisten serbest bırakılmasını büyük bir sevinçle ilan ediyoruz. İslam Emirliği tüm milleti, mücahidlerini ve destekçilerini bu münasebetle kutluyor ve Hacı Molla Abdulgani Birader'e İslam'ın hizmetinde uzun bir ömür için dua ediyor. Gerçek şu ki İslam Emirliği liderleri mücadele ve cihadlarında büyük sınavlar ve musibetlerle imtihan edildi fakat onların sabır, sebat ve zorlukları kabullenişleri Allah yolunda ve özgürlük uğrundaydı ve bunlar gurur duyulacak şeylerdir. Tüm Müslümanların mutluluğu için bahsetmeyi gerekli sayıyoruz ki Muhterem Hacı Molla Abdulgani Birader Ahund'un sağlığı iyi ve serbest kalması herhangi bir tür anlaşma yahut uzlaşmanın sonucu değildir, bundan ziyade yalnızca mazlum milletin duaları ile yüce Rabbin yardımı ve keremi sayesindedir."

Birader, 2001 yılındaki ABD'nin Afganistan işgali sonrası Pakistan'a kaçmıştı ve 2010 yılında Pakistan ve ABD'nin ortak operasyonuyla Karaçi'de yakalanmıştı

Kaynak: Ajanslar