Taliban, Pakistan’ı ABD’ye ait SİHA’ların hava sahasını kullanmasına izin vermekle suçluyor

Bu suçlama, ABD’nin Kabil’deki hava saldırısının ardından İslamabad tarafından reddedilmişti.

Reuters’ın haberine göre, Yakub Kabil’de düzenlediği basın toplantısında, “İstihbaratımızın bildirdiğine göre, ABD’ye ait SİHA’lar Pakistan üzerinden girdi. Pakistan’ın hava sahasının ABD tarafından kullanılması için izin vermemesini talep ediyoruz” dedi.

Pakistan makamları, ABD’nin Temmuz ayında Kabil’de El Kaide lideri Eymen el Zevahiri’yi öldürdüğü saldırıya ilişkin önceden bilgisi olmadığını iddia etmişti.

Yakub’un bu açıklaması, Afganistan Talibanı’nın, Pakistan ve Pakistan Talibanı arasındaki görüşmelere arabuluculuk yaptığı bir zamanda iki komşu ülke arasındaki gerilimi daha da artırabilir.

Kaynak: Şarku’l Avsat