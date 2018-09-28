Taliban ve Afgan hükümeti S.Arabistan'da bir araya geldi

Taliban yetkilileri, bu hafta Suudi Arabistan'da Afgan hükümet heyeti ile bir araya gelerek bir sonraki ay yapılacak parlamento seçimlerinin ve bir mahkumun serbest bırakılmasını görüşmek üzere bir araya geldi.

Reuters'ta yer alan habere göre toplantıda, 20 Ekim'de yeni bir Afgan parlamentosunun seçilmesi için yapılacak seçimlere ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

Seçim öncesi süreçte oy kullanma istasyonlarına ve seçim mitinglerine yönelik muhtemel saldırılar hakkında güvenlik endişeleri sözkonusu.

'Mahkumların serbes bırakılması konusunda Taliban ile hükümet anlaştı' iddiası

Taliban liderlerinden biri toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Afgan delegasyonu, mahkumların serbest bırakılması konusunda anlaştı” dedi.

Hem Devlet Başkanı Eşref Gani'nin ofisi hem de ABD Dışişleri Bakanlığı toplantı hakkında yorum yapmayı reddetti. Taliban'ın ana sözcüsü Zabihullah Mücahid'den de konu hakkında bir yorum yapılmadı.

Uluslararası kabul görmüş Afgan hükümetini yabancı güçlerin dayattığı gayri meşru bir rejim olarak gören Taliban, genellikle sadece ABD ile müzakere etmekte ısrar etti, ancak resmi olmayan gayri resmi temaslar vardı.

Bu yılın başlarında Washington, ABD'nin Afganistan liderliğindeki barış görüşmelerine katılmaya istekli olacağını ve ABD ve Taliban delegasyonlarının Temmuz ayında Doha, Katar'daki görüşmeler için toplanacağını söyleyerek Taliban ile görüşmeyi reddetti.

Üç aylık ateşkes kararının bozulması

Taliban temsilcileri, isimsiz kalmak koşuluyla konuşan Suudi Arabistan'daki toplantının, Amerikalı yetkililerle ABD'nin üç aylık bir ateşkes için taleplerini bozmasıyla ilgili bir görüşme planlarının ardından geldiğini söyledi.

Katar'daki üst düzey bir Taliban lideri, “Üst düzey insanlarımızdan bazıları Afgan hükümetiyle görüşmeler yapmaktan yana değildi, şimdiye kadar onlara kuklalar diyorduk ve onlarla görüşmeyi reddettik” dedi.

“Ancak Amerikalılarla görüşmemiz gereken bazı nedenlerden dolayı gerçekleşemedi” dedi.

Yetkililer, ABD'nin ateşkes talebinin liderliğin kabul edemeyeceği bir şey olduğunu söyledi. Sonuç olarak, resmi olmayan temaslar olmasına rağmen resmi bir toplantı yapılmamıştır.

Katar'daki politik bürosundan bir üst düzey Taliban lideri, “Toplantının düzenlenmesi konusundaki anlaşmamız sadece mahkum değişimi ve halkımızın BM kara listesinden çıkarılması için seyahat etmelerini sağlamaktı” dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 13:36