Taliban yabancı tutukluları bırakma sinyali

Taliban, aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu Afganistan'da tutuklu yabancı uyruklu kişilerin durumlarını incelediklerini ve bunun neticesinde bir karara varacaklarını açıkladı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan cezaevlerinde tutuklu bulunan yabancı uyruklu kişiler hakkında TOLO NEWS'e açıklamalarda bulundu.

Mücahid, ABD vatandaşları da dahil olmak üzere yabancı uyruklu kişilerin Afganistan'daki güvenlik durumu ve çeşitli kural ve kaidelere uygun davranmamaları nedeniyle tutuklu olduklarını savundu.

Söz konusu kişilerin dosyalarının incelenip bir karara varılacağını kaydeden Mücahid, "Hangilerinin suçlu olup olmadığını araştırıyoruz. Suçlu değillerse serbest kalacaklar. Suçlu oldukları belirlenirse, onlar için çözüm yolları bulacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililerle görüşmüş, burada Afganistan'da tutuklu bulunan yabancı kişilerin durumu da gündeme gelmişti.

ABD yetkilileri, Afganistan'da tutuklu bulunan ABD'lilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istemişti.