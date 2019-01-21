Tarihi 'Moro' referandumunda oy sayımı sürüyor

Filipinler'de Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut yapıdan çok daha kapsamlı özerklik sağlayacak yasa için yapılan referandumda, resmi olmayan sonuçlara göre Cotabato ve Isabela şehirlerinden "Evet" oyu çıktı.

Cotabato ve Isabela, mevcut Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) bünyesinde yer almayan ve kampanya boyunca kritik noktalar arasında gösterilen şehirler olarak öne çıkıyordu.

Şehirler, bu sonuçlar doğrultusunda Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) bünyesine dahil olacak.

Moro bölgelerinde yapılan referandumda, mevcut ARMM bölgesinde yaşayan Morolara, BARMM'a dahil olup olmayacakları soruldu.

ARMM'de yer almayan bu iki şehirde yaşayanlara ise yeni kurulacak BARMM kapsamına girip girmeyeceklerine ilişkin oy vermeleri istendi.

Referandumda diğer bölgelerdeki oy sayımı ise sürüyor.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin temmuz sonunda imzaladığı Bangsamoro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasa, bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artırılmasını öngörüyor.

Yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro Özerk Hükümeti kurulacak. Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin başkenti Cotabato şehri olacak.

Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek.

Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek.

Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim, enerji kaynaklarını çıkarıp yönetimini sağlayacak.

Ayrıca eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.

Kaynak: AA