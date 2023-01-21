Tartışmalı ziyarete tepkiler artıyor

Dünya Müslüman Toplumlar Konseyi başkanı Dr. Ali Raşid Nuaimi ve ekibi olmak üzere 30 kişilik heyeti tarafından 8-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Doğu Türkistan'ı ziyaretiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

Çin Rejiminin argümanlarını İslam dünyasına aktarmaları için özel olarak seçilen sözde din adamları, ziyaret sonrası Doğu Türkistan’daki sistematik soykırımı öven utanç verici açıklamalar yaparak Çin propagandasına alet olmuştu.

Dr. Ali Raşid Nuaimi’nin Doğu Türkistan meselesindeki cahilce açıklamalarına karşın islam dünyasından önemli isimler kişisel ve kurumsal sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

ZİYARETE TEPKİLER BÜYÜYOR

13 Ocak'ta Türkiye Bosna Sancak Derneği’nin “Asla kabul etmiyoruz! Kınıyoruz!” başlıklı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer veriliyor. “Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi, işgalindeki Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türklerine karşı baskı, zulüm, sindirme ve hukuk ihlalleri uygulamaları ile adeta bir soykırım suçu işlemektedir. İnançlarını, kimliklerini ve kültürel aidiyetlerini yaşamaktan mahrum bırakılan kardeşlerimiz sistematik bir asimilasyon, işkence ve yok edilme politikasının içinde var olma savaşı vermektedir.

Dünya kamuoyunun cılız tepkilerinin yanında bu konuda en güçlü ses çıkaran ve duruş sergileyen ülke Türkiye’miz olmuştur. Devletimizin resmi yetkilileri bölgede bağımsız incelemeler yapmak istemiş; Çin Halk Cumhuriyeti yetkilileri buna izin vermemiştir.

İslam Dünyasının da kanayan yaralarından biri olan Uygur Türkleri gerçeğini çarpıtarak algı yönetimi yapan Pekin yönetimi, 8 Ocak 2023’de skandal bir etkinlik düzenlemiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Suriye, Bahreyn, Tunus, Güney Sudan, Moritanya, Endonezya, Kuveyt, Ürdün ve Umman’dan din adamlarının yer aldığı bir grup başkent Urumçi’ye götürülerek “sözde” incelemelerde bulundu. Her yönüyle bir propaganda ziyaretine dönüşen etkinlikte, Uygur Türklerinin mutlu ve refah içinde yaşadıkları yönünde açıklamalar Çin’in misafiri olan Müslüman din adamlarınca dile getirilmiş ve Çin’in bölgede “terörle mücadele ettiği” iddia edilerek, zulüm gören kardeşlerimiz terörist ilan edildi.

MÜSLÜMANLARI DERİNDEN YARALADI

Böylesine utanç verici bir organizasyonun içinde Bosna Hersek’ten ve Sırbistan sınırları içindeki Sancak Bölgesi’nden de iki din adamının yer alması, Türkiye’de yaşayan milyonlarca Müslüman Boşnak’ı derinden yaralamıştır. Bosna Hersek Eski İslam Birliği Başkanı Mustafa Ceriç ve Sırbistan İslam Meşihatı Başkanı Mevlud Dudiç’in burada yaptığı açıklamalar kesinlikle kabul edilemez, bundan 30 yıl önce soykırıma uğrayan Boşnak halkının düşünceleri olarak yansıtılamaz. Sadece hakkı ve hakikati konuşması gereken kişilerin siyasi ve ekonomik gerekçelerle Çin’in politikalarına alet edildiğini görüyor ve bundan büyük üzüntü duyuyoruz.

Çin’in sahip olduğu ekonomik güçle oluşturduğu bu propaganda kumpanyasına alet olan tüm ülke ve temsilcileri kınıyoruz. Uygur Türklerinin haklı mücadelesinde sonuna kadar yanlarındayız.”

Mısırlı tanınan Ulema Dr. Mohamed Sagir, Twitter hesabından Dünya Müslüman Toplumlar Konseyi başkanı Dr. Ali Raşid Nuaimi'nin utanç verici açıklamalarına itiraz ederek, BM, ve diğer Uluslararası kuruluşların Çin rejimi tarafından Uygur Müslümanlarına yönelik yapılan ciddi insan hakları ihlalinden endişe duyduğu bir dönemde, Doğu Türkistan'ı ziyaret eden heyetin, Çin'in terörle mücadele adı altında yürüttüğü zulmü övdüklerini yazdı.

ÇİN’İ TEBRİK ETTİLER

Katarlı Ulema Dr. Abdullah Al-Imadi, Urumçi ziyareti sonrası cahilce yapılan açıklamalara duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Dünya, Çin'in Uygur Müslümanlarına karşı yürüttüğü sistematik beyin yıkama ve asimilasyon zulmüne dikkati çekerken, sözde din adamlarının Çin'i terörle mücadeledeki başarısından dolayı tebrik ettiğini yazdı.

Bilindiği üzere Çin rejimi Doğu Türkistan halkına karşı yapılan sistematik soykırımın bir parçası olarak, Toplama Kampları, köle işçi çalıştırma, zorunlu kürtaj başta olmak üzere insanlık dışı zulüm politikası izliyor. Bazı ülke hükümetleri Çin ile olan hesaplaşması veya insan hakları kapsamında yaptırımlar uygularken, insan hakları savunucu kuruluşlar da giderek artan soykırıma karşı seslerini yükseltiyor.

Dünya Müslüman Toplumlar Konseyi başkanı Dr. Ali Raşid Nuaimi 8 ocakta başlayan geziyle ilgili Çin medyasına verdiği röportajda, Doğu Türkistan'daki Müslümanların gayet mutlu bir hayat yaşadığını ve Dini özgürlüğünün kısıtlanmadığını ifade ederek, diğer Ülkelerin de Urumçi’yi ziyaret etmesini ve Çin hükümeti ile iletişimini güçlendirmesini temenni ettiğini söylemişti.