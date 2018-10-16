Tataristan'da Yahudi ulusal-kültürel özerkliğinin başkanına saldırı

Tataristan'ın Yahudi ulusal-kültürel özerkliğinin başkanına kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından patlayıcı içeren materyal gönderildi.

İçişleri Bakanlığa göre olay, 15 Ekim Pazartesi günü Kazan'daki Mihail Skoblionka ofisinde, paket açıldığında yerel saatle (Moskova saati ile ) saat 9 civarında gerçekleşti.

Göre verilere bölgesel Soruşturma Komitesi, bilinmeyen bir aygıt çalıştı. Mikhail Skoblionok hafif yanıklar ile saldırıyı atlatırken, asistanı da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırı Tataristan İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandı.

2008'den bu yana, Mikhail Skoblionok bölgesel kamu kuruluşu "Tataristan Cumhuriyeti'nin Yahudi Ulusal-Kültürel Özerkliği" nin başkanı olmuştur. 1987 yılından bu yana, petrokimya ürünleri, petrol ürünleri, sanayi ve inşaat mühendisliği satan Tatar Ortak-Stok Üretim Derneği'ni (TAKPO) kurmuştur.