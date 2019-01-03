Tataristan'da yaşlılar için koruyucu aile uygulaması başladı

Yeni yılda, Tataristan'ın her bölgesinde yalnız yaşayan yaşlılar için koruyucu aileler oluşturulacak.

Tataristan Cumhuriyeti Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanı Elmira Zaripova, Tatar-inform haber ajansına verdiği röportajda, “2017'den beri, cumhuriyete yeni bir projenin denemesi yapıldı. “Yaşlı bir kişiyi evlat edinen aile ” projesi. Proje sayesinde, 33 belediye bölgesinde 36 yaşlı aile bakıcı ailede bulunuyor ”dedi.

Birinci aşamada 14, ikinci aşamada 11, üçüncü aşamada 4, ve son aşamada 7'si engelli olan yaşlılar koruyucu aile ailelerine yerleştirildi. 2019 yılında, her belediye bölgesinde akrabaları olmayan bekar yaşlılar için bakıcı aileler seçilecek.

“36 kişi ilk başlangıç için küçük bir rakam" diyen Zaripova, "Bilim adamları, ailelerin yanına yerleşen yaşlılarının kendilerini daha rahat hissettiğini, hastalanma ihtimalinin daha düşük olduğunu belirledi ”dedi.

Ailelerinin yanına yerleştirilen yaşlılarla ilgili engellilik derecesine bağlı olarak ayda 4-8 bin ruble ödenmektedir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net