Tayland'da alabora olan gemide ölü sayısı 13'e çıktı

Tayland Kraliyet Donanmasının açıklamasında, HTMAS Sukhotai adlı donanma gemisinin 105 kişilik mürettebatından 16 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.

Arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısı 13'e yükseldi.

Geminin 105 kişilik mürettebatından 76'sı kurtarılmıştı.

HTMAS Sukhotai adlı donanma gemisi, Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Bang Saphan ilçesi kıyısının sadece 32 kilometre açığındaki sularda devriye gezerken fırtınaya yakalanmıştı.

Fırtınada gövdesi su alan geminin, elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle battığı belirtilmişti.

Yetkililer, Tayland Körfezi'nde alabora olan gemideki herkes için yeterli can yeleği olmadığını kabul etmişti.