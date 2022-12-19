Tayland'da donanma gemisi alabora oldu

Tayland'da 106 kişilik mürettebatı bulunan donanma gemisi fırtına sırasında alabora oldu.

BBC'nin haberine göre, yetkililer, HTMAS Sukhotai adlı donanma gemisinde bulunan mürettebattan 75'inin kurtarıldığını, 31 denizci için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Donanma'dan yapılan açıklamada, geminin, pazar gecesi fırtına sırasında Tayland Körfezi'nde alabora olarak battığı, 31 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Fırtınada gövdesi su alan geminin, elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle battığı ifade edildi.

Donanma sözcüsü Amiral Pogkrong Monthardpalin, "12 saati geçti ama aramaya devam ediyoruz. Bu ordu tarihimizde görülmüş bir şey değil, özellikle de hala aktif kullanımda olan bir gemide." dedi.

Tayland Kraliyet Donanması'nın, yardım için üç donanma gemisi ve helikopter gönderdiği belirtildi ancak gemi batmadan önce yalnızca HTMAS Kraburi firkateyninin bölgeye ulaştığı kaydedildi.

HTMAS Sukhotai isimli donanma gemisi, Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Bang Saphan ilçesi kıyısının sadece 32 kilometre açığındaki sularda devriye gezerken fırtınaya yakalanmıştı.