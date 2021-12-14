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Tayland'da helikopter düştü: 2 ölü

Eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Asya 14.12.2021, 16:53
Tayland'da helikopter düştü: 2 ölü

Bangkok Post'taki habere göre, yetkililer Lop Buri'deki Ordu Havacılık Merkezinden eğitim uçuşu için kalkan askeri helikopterin Nakhon Sawan eyaletinin Muang bölgesinde düştüğünü bildirdi.

Helikopterde bulunan eğitmen ve öğrencinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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#tayland #helikopter
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