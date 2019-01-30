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Tayland'da nefes almak zorlaştı, okullar tatil

Bangkok'ta, artan hava kirliliği nedeniyle 400'den fazla okulda eğitime ara verildi.

Tayland'da nefes almak zorlaştı, okullar tatil

Tayland Başbakanı Prayuth Çan-oça, yetkililerin hava kirliliğinin gelecek pazartesiye kadar süreceği uyarısı üzerine, Bangkok Valiliğine, hafta sonuna kadar 437 okulun kapatılması talimatını verdi.

Yetkililer, durgun hava ve yoğun trafiğin havada parçacık oluşumuna yol açtığını söyledi.

Kirlilik Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, hafta başından bu yana Bangkok içinde ve çevresindeki tüm bölgelerde, havadaki 2,5 mikrondan küçük tehlikeli parçacık miktarının arttığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı bu süreçte, açık hava etkinliklerinden kaçınılması uyarısını yaptı.

Kaynak: AA

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