Tayland'da uyuşturucu kaçakçılığı şüphelileri askerler tarafından öldürüldü

Tayland'ın kuzey sınır illerinde güvenlikten sorumlu askeri birlik Pha Muang Görev Gücü, yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Chiang Mai eyalet sınırında sırt çantaları taşıyan bir grup şüphelinin, askerlerin dur ihtarına uymadığını ve ateş açtığını kaydetti.

Yetkililer, yaklaşık 10 dakika süren çatışmada 15 şüphelinin öldüğünü ve sentetik uyuşturucu dolu 29 sırt çantasının ele geçirildiğini kaydetti.

Çatışmada hiçbir askerin yara almadığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, söz konusu olayın Tayland'a kaçırılan sentetik uyuşturucu için yaygın bir rota üzerinde gerçekleşmesi dolayısıyla uyuşturucunun Myanmar'dan getirildiği ihtimali üzerinde dururken, kaynağın hala araştırıldığını bildirdi.

Ele geçirilen uyuşturucunun miktarı hakkında açıklama yapılmadı.