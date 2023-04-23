Tayland'daki su festivalinde bir Türk gözaltında

Su festivalinde kendisine su döken adama kafa atan Türk gözaltına alındı.

Tayland'ın Pattaya şehrinde su festivali (Songkran) sırasında kendisine su döken bir kişiye kafa atarak komaya girmesine neden olan bir Türk vatandaşı polis tarafından gözaltına alındı.

Güney Asya ülkesi Tayland takvimine göre yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen ve bereketi simgeleyen su festivali (Songkran) kutlamaları sırasında korku dolu anlar yaşandı.

Geçtiğimiz 18 Nisan'da Pattaya şehrindeki ünlü eğlence merkezi Walking Street bölgesinde yaşanan olayda, 28 yaşındaki Mustafa isimli Türk vatandaşı, kendisine su fırlatan bir kişiye kafa attı. Aldığı darbenin etkisiyle yere yığılan ve komaya giren 61 yaşındaki adamın hayati tehlikesi sürüyor.

Olayın ardından açıklama yapan Pattaya Polis Amiri Sompong Poethi, şahsın gözaltına alındığını ve konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Sompong, olayın meydana geldiği bölgenin su bayramı sırasında, "su savaşı etkinlik alanı" olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi.

TAYLAND SU FESTİVALİ

Tayland Su Festivali, Tayland'ın en önemli festivallerinden biridir ve geleneksel olarak Nisan ayının 13-15 günleri arasında Songkran adı verilen Tayland'ın Yeni Yılı kutlamaları sırasında gerçekleştirilir.

Tayland Su Festivali, sokak partileri, yemekler, danslar ve su savaşları gibi etkinliklerle kutlanır. Etkinlikler, genellikle turistlerin de katılımıyla, ülkenin her yerinde gerçekleştirilir.

Festivalin en önemli özelliği su savaşlarıdır. Bu savaşlar, her yaştan insanın sokaklarda su tabancaları, su şişeleri ve hortumlar kullanarak birbirleriyle su dökerek eğlendiği bir etkinliktir. Festival ayrıca, sokaklarda müzik, dans ve geleneksel yemeklerin tadına bakabileceğiniz birçok stant da içermektedir.

Tayland Su Festivali, Tayland'daki geleneksel kültürün önemli bir parçasıdır ve Taylandlılar için önemli bir dini ve kültürel kutlamadır. Ancak son yıllarda, su savaşlarının yoğunluğu nedeniyle bazı endişeler dile getirilmiştir. Bu nedenle, bazı bölgelerde su savaşlarına kısıtlamalar getirilmiş olabilir.