Tayland esrarı yasallaştıran ilk Asya ülkesi olacak

Tayland, tıbbi esrarın yasallaştırılması konusunda Asya'nın ilk ülkesi olmaya hazırlanıyor.

Taylandlı bir yetkili yaptığı açıklamada, şu anda incelenen bir yasa tasarısında, esrarın tıbbi amaçlarla kullanılmasına izin vermeyi önereceklerini söyledi.

Tayland Ulusal Yasama Meclisi'nin halk sağlığı komitesi başkanı olan Jet Sirathraanon, esrarın “rekreasyon için değil, yalnızca ilaç için yasal” olacağını vurguladı. Ancak, ilacın yasal hale getirilmesinin ekonomik bir canavara ve “Taylandlılar için bir fırsat olabileceğine” dikkat çekti. Jet, Tayland'ın “dünyanın en iyi esrarı” olarak nitelendirdiği şeyle multi-milyar dolarlık pazarda iyi bir pay alabileceğini umuyor.

1980'lerde, Tayland, dünyanın en büyük marihuana ihracatçılarından birisiydi .

Geçtiğimiz yıl Grand View Research tarafından yayınlanan bir analize göre, küresel medikal marihuana (esrar) pazarı 2025 yılına kadar 55.8 milyar dolara ulaşabilir .

Şu ana kadar Tayland'da esrar uyuşturucu kaçakçılığından mahkum olanlar için ağır cezalar veriliyor.

Kaynak: reuters, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 14:12