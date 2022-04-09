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Tayland, milli parklarda tek kullanımlık plastikleri yasakladı

Doğal hayatın korunması için Tayland'da milli parklarda tek kullanımlık plastiklerin kullanımına yasak getirildi.

Asya 09.04.2022, 13:54
Tayland, milli parklarda tek kullanımlık plastikleri yasakladı

Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Milli Parklar, Yaban Hayatı ve Bitkileri Koruma Departmanından (DNP) yapılan açıklamada, doğal yaşamı tehdit eden tek kullanımlık plastiklerin ve plastik köpüklerin kullanımının yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada plastik tabak, bardak, pipet ve çatal bıçak kullanımının tüm milli parklarda yasaklandığı duyuruldu.

Söz konusu plastiklerin, yaban hayatındaki hayvanların solunum yolları ve sindirim sistemi için tehlike oluşturduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra, plastik atıklarının nehir ve göllerde kirliliğe yol açtığı ve nehir-deniz ekolojisine zarar verdiği kaydedildi.

#tayland #tek kullanımlık plastik #Yasak
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