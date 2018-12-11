Tayvan Çin’e karşı ABD kervanına katıldı

Tayvan Meclisi, Çinli şirketlerin mobil iletişim altyapısı ve donanımını sağlamasını güvenlik gerekçesiyle beş yıl süreyle yasaklama kararı aldı.

Hükümet temsilcileri hafta sonu boyunca devam eden meclis görüşmelerinde kanun yapıcıları ve kamuoyunu yasağın gerekli olduğuna ve telekomünikasyon sektörüne zarar vermeyeceğine ikna etmeye çalıştı.

Yasaklanan şirketlerden Huawei'nin Tayvan'da önemli bir varlığı bulunuyor. Şirketin mobil iletişim donanımlarının yanı sıra cep telefonu ve mobil cihazları da yaygın olarak kullanılıyor.

Huawei, daha önce Çin devletiyle ilişkisi bulunduğu, donanım ve cihazlarına gizli veri aktarımı yapan "arka kapılar" yerleştirdiği gerekçesiyle çok sayıda ülkede yasak ve tedbirlere konu olmuştu.

Daha önce Avustralya ve Yeni Zelanda Hauwei'nin mobil iletişim donanımlarının ülkelerinde kullanılmasını yasaklamıştı.

Çin'in Şıncın kentinde 1987'de kurulan ve bugün dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketleri arasında yer alan Huawei'nin, 170 ülkede 180 binden fazla çalışanı bulunuyor. Bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) çözümleri, telekomünikasyon, kurumsal ağlar, bulut, akıllı telefon ve internet alanlarında hizmet veren Huawei'nin piyasa değerinin yıl sonunda 100 milyar doları geçmesi bekleniyor.

Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'nin kızı ve CFO'su Mıng Vancou, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine 1 Aralık'ta Vancouver kentindeki bir havaalanında uçak değiştirirken gözaltına alınmıştı.

Huawei'nin iştiraki konumundaki Skycom'un 2009-2014 yılları arasında ABD'nin İran yaptırımlarını deldiğini savunan savcılık makamı, Mıng'ın Amerikalı bankalara Huawei ve Skycom'u birbirinden bağımsız şirketler olarak tanıtarak sahtekarlık yaptığını savunmuştu.

ÇİN-TAYVAN KRİZİ

Çin’i terk eden Kuomintang mensupları Tayvan’ı kurmuştu. Tayvan’da yaşayanlar kendilerini 1912 yılında kurulan Çin Cumhuriyeti’nin devamı olarak görüyor. Ancak Pekin Hükümeti, Tayvan’ı kendi yönetimi altındaki bir eyalet olarak görmeye ve o topraklar üzerinde hak iddiasında bulunmaya devam ediyor. Bundan dolayı Çin-Tayvan arasında ciddi bir siyasi krizin olduğu belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA

