banner39

Tayvan'da hükümet yerli aşısını onayladı

Tayvan hükümeti, yerli yeni tip koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. Aşı 20 yaş üstü yetişkinlere, 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanacak.

Asya 19.07.2021, 16:30 19.07.2021, 16:39
Tayvan'da hükümet yerli aşısını onayladı

Taiwan News'in haberine göre, Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung, yerli Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verildiğini duyurdu.

İlaç şirketinin, aşının seri üretimine başlayacağı ve ilk dozların ağustos ayı itibarıyla teslim edileceği bildirildi.

Medigen Vaccine Biologics Başkan Yardımcısı Lee Szu-Hsien, şirket ile Tayvan Hastalığı Önleme Merkezleri arasında, aşıların miktarına ve teslimatına ilişkin anlaşma imzalandığını açıkladı.

Aşının, 20 yaş üstü yetişkinlere, 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
banner53
#Tayvan #aşı
Yorumlar (0)
29
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?