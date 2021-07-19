Tayvan'da hükümet yerli aşısını onayladı
Tayvan hükümeti, yerli yeni tip koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. Aşı 20 yaş üstü yetişkinlere, 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanacak.
Asya 19.07.2021, 16:30 19.07.2021, 16:39
Taiwan News'in haberine göre, Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung, yerli Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verildiğini duyurdu.
İlaç şirketinin, aşının seri üretimine başlayacağı ve ilk dozların ağustos ayı itibarıyla teslim edileceği bildirildi.
Medigen Vaccine Biologics Başkan Yardımcısı Lee Szu-Hsien, şirket ile Tayvan Hastalığı Önleme Merkezleri arasında, aşıların miktarına ve teslimatına ilişkin anlaşma imzalandığını açıkladı.
Aşının, 20 yaş üstü yetişkinlere, 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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