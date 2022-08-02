Tayvan Pelosi'nin ziyaretinden memnun
Tayvan Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Asya 02.08.2022, 21:04
Tayvan Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin Tayvan-ABD ilişkilerini geliştireceğini vurguladı.
Bakanlık, "Pelosi'nin ziyareti ABD'nin Tayvan'a sağlam desteğini gösteriyor." açıklamasını yaptı.
Tayvan Savunma Bakanlığı Çin’e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı’nı geçtiğini duyurdu. Bakanlık vatandaşlarını alarm durumunda olmaları ve dedikodulara inanmamaları konusunda uyardı.
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