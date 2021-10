Taze damat sınavı geçemedi

Kyodo ajansının haberine göre "The New York State Board of Law Examiners" kuruluşu, temmuzda düzenlenen sınavı kazananların listesini yayımladı.

ABD'li kuruluş, yoklamaya giren 9 bin 277 adayın 5 bin 791'inin sınav sürecini başarıyla tamamladığını ve başarı ortalamasının yüzde 63 olduğunu bildirdi ancak listedeki başarılı isimler 5 bin 785 olarak açıklandı.

Prenses Mako'nun hafta hayatını birleştirdiği, ABD'deki Fordham Üniversitesinden mayısta mezun olan Komuro Kei listede yer almadı.

Kamu yayıncısı NHK, Komuro'nun, New York merkezli bir firmada hukuk danışmanı olarak çalıştığını aktardı.

26 Ekim'de evlenen Japon çift, pasaport işlemlerinin ardından kasımın ilk yarısında ABD'ye yerleşeceklerini açıklamıştı.

Japonya İmparatorluk ailesinde halk tabakasından biriyle evlenen kadın mensuplar, kraliyet statüsünü kaybediyor.

Prenses Mako da evliliği nedeniyle bu statüsünü yitirdi.