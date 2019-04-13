Tehdit ederek Müslümanların oyunu istedi

Tehditler, nefret söylemi ve önyargı. Bunlar Bhartiya Janata Partisi'nin (BJP) damgasının her zamanki alışıldık söylemleri.

Cuma günü Utto Pradesh’te miting düzenleyen BJP adayı Maneka Gandhi, Müslümanların oy vermesini istedi.

Turab Khani köyündeki bir seçim mitingine hitap ederken, oy kullanmazlarsa Müslümanlara iş vermeyeceğini söyleyerek neredeyse tehdit etti. Ayrıca, Müslümanların desteği olmadan kazanırsa bu durumdan hoşnut olmayacağını sözlerine ekledi.

“Duygularım incinir. Eğer Müslümanlar o zaman bana çalışmak için iş istemeye gelirlerse, bunun ne önemi var? Sonuçta, bir iş bir anlaşma” dedi. Müslümanların kendisine oy kullanmazlarsa iş beklememeleri gerektiğini söyledi.

Maneka Gandhi ayrıca Müslüman seçmenlerin bunun bir al-ver ilişkisi olduğunu anlaması gerektiğini söyledi. “Seçimleri desteğiniz olmadan da kazanıp yoluma devam edeceğim. Seçimleri zaten kazandım, ama bana ihtiyacın olacak. Bu temeli atma şansın. Seçim geldiğinde ve bu kabin 100 oy ya da 50 oy atarsa, o zaman bana iş için geldiğinde görüşeceğiz. Bu size kalmış ... " dedi.

Gandhi'nin üç dakikalık konuşması sosyal medyada yayıldı ve bariz toplumsal içeriği yüzünden öfkeye yol açtı. Kongre, Gandi'nin sözlerini “skandal” olarak ifade etti.

Maneka’nın Müslümanlara yaptığı itiraz da şaşırtıcı çünkü BJP ve müttefikleri her zaman seçimleri kazanmak için Müslüman oylarına ihtiyaç duymadıklarını ileri sürdüler.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2019, 16:55