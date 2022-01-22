Tekneler alabora oldu: 8 balıkçı kayıp

Arap Denizi'nde şiddetli rüzgarlar nedeniyle iki balıkçı teknesinin alabora olduğu, 8 balıkçının kaybolduğu bildirildi.

Pakistan Deniz Güvenlik Ajansından yapılan açıklamada, liman kenti Karaçi’ye yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Thatta bölgesi kıyılarında iki balıkçı teknesinin alabora olduğu belirtildi.

Açıklamada, en az 8 balıkçının kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Deniz personelinin 8 kişiyi kurtardığı ve kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Polis yetkilileri, iki Pakistan donanma helikopterinin kayıp balıkçıları bulmak için arama kurtarma ekiplerine katıldığını aktardı.