Tesettüre giren 3 bin genç kız için tören

Irak'ın kuzeyinde bulunan Bölgesel Kürt Yönetimi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da tesettüre yeni giren genç kızlar için özel kutlama yapıldı.

Örtünen genç kızların, tesettür düşmanlarına karşı Kürt halkının İslami ve ulusal kimliğine bağlılığını bir kez daha gösterdiğini belirten Bahaeddin, tesettüre giren kızları ve ailelerini tebrik etti.

Süleymaniye şehrinde tesettüre giren 3 bin kız için program düzenlendi.

Kürdistan İslam Birliğine bağlı (Yekgirtûy Îslamîy Kurdistan) Kürdistan Öğrenci Geliştirme Derneği, Süleymaniye'de "Dokuzuncu Altın Taç" etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, derneğin yapmış olduğu tesettür kurslarına katıldıktan sonra örtünen 3 bin kızın yanı sıra aileleri ve kanaat önderleri katıldı.

Programda konuşan Yekgirtûy Îslamîy Kurdistan Genel Başkanı Salahaddin Muhammed Bahaeddin, tesettüre giren genç kızların, ailelerinin ve derneğin büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

Örtünen genç kızların, tesettür düşmanlarına karşı Kürt halkının İslami ve ulusal kimliğine bağlılığını bir kez daha gösterdiğini belirten Bahaeddin, tesettüre giren kızları ve ailelerini tebrik etti.

Dernek yetkilileri, her yıl 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü kapsamında böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek bu tür programların büyük bir teşvike vesile olduğuna dikkat çekti.