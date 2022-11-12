TİKA’dan Pakistan’daki selzede çiftçilere 60 ton buğday tohumu desteği

TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sind Tandojam Tarım Üniversitesi ve Kırsal Tarım Departmanı işbirliğinde, eyaletin selden en çok etkilenen Badin, Mirpurhas, Umerkot, Matiari, Sangar, Şahid, Banazirabad (Navabşah), Dadu ve Hairpur şehirlerindeki çiftçilere, gıda güvenliğine yönelik tehdidin azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla destek olduklarını söyledi.

Başaran, Matiari şehrinde düzenlenen programda, 700'e yakın çiftçiye 60 ton buğday tohumu dağıttıklarını kaydetti.

Tohum desteği sebebiyle çiftçilerin memnun olduklarını ifade eden Başaran, "Çiftçiler, destek dolayısıyla Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti." dedi.

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde 1739 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 13 bin kişi yaralanmıştı.